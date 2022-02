Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes ile sözleşme imzaladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes ile resmi sözleşme imzaladı. Fernandes, Çaykur Rizespor'a katkı vermek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için İstanbul'da imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes'i büyük fedakarlıklarla kadrolarına kattıklarını ifade ederek, "Rizespor'a katkıları olacağını düşünüyoruz. Bu transferde emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

"Rizespor'da mutlu olursa kalabilir"

Başkan Kıran, futbolcunun gelecek sezonda da Rizespor'da kalıp kalmayacağı yönünde gelen soruya, "Bunu o gün konuşacağız. Ceyhun Bey ile de konuştum. Her şey olabilir. Rizespor'da mutlu olursa neden kalmasın, kalabilir. Beşiktaş'a gidebilir. Şu an bonservisinin yüzde yüzü Beşiktaş kulübünde. Temmuz itibariyle Beşiktaş söz sahibi. Bir dahaki satışında Benfica'nın yüzde 50 alacağı var. Bir dahaki satışta Beşiktaş Benfica'ya yüzde 50 ödeme yapacak" yanıtını verdi.

"Hamza hoca kendisinden en iyi şekilde yararlanacaktır"

Tahir Kıran, Gedson Fernandes'in maç eksiğini teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile birlikte kapatacağını ifade ederek, "Önümüzde 15 maç var. Tabii suyunu çıkaracağız. En kısa zamanda takımdaki yerini alacaktır. Yaşı itibariyle açığı çabuk kapatacağına inanıyorum. Hamza hocanın talebesi. Hoca kendisinden en iyi şekilde yaralanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gedson Fernandes: "Elimden geleni yapacağım"

Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise Rizespor'da elinden geleni yapacağını vurgulayarak, "Her anımı değerlendirip takıma yardımcı olmak isteyeceğim. Her anımda kendimi ileri götürebileceğimi düşünüyorum. Taraftar takıma sonuna kadar güvensin. Takımdaki her birey en iyisini yapıp takımı iyi yere götürecektir. Bize inansınlar, bizi desteklesinler" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor