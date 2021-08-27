Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi transfer etti.

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Demokratik Kongolu futbolcu Yannick Bolasie'yi transfer etti.

Yeşil-mavililerden yapılan açıklamada, kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı ve İstanbul'da gerçekleşen törende, 32 yaşındaki oyuncunun kendisini 2+1 yıllığına Çaykur Rizesporlu yapan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay