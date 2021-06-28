Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor 2021-2022 futbol sezonu için hazırlıklara başladı.

Çaykur Rizespor 2021-2022 futbol sezonu için hazırlıklara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki ilk idmanda Medipol Başakşehir'den transfer edilen sol bek Cemali Sertel'de yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 futbol sezonu için çalışmalara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarının ardından 4 istasyon halinde kuvvet koşusu gerçekleştirildi. İdmana Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiralanan sol bek Cemali Sertel'de katıldı. Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu yarın yapılacağı öğrenilen törenle yeşil-mavili kulübe imza atacak.Çaykur Rizespor 3 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına kadar çalışmalarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş