Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor 2021-2022 futbol sezonu için hazırlıklara başladı.

Çaykur Rizespor 2021-2022 futbol sezonu için hazırlıklara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki ilk idmanda Medipol Başakşehir'den transfer edilen sol bek Cemali Sertel'de yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 futbol sezonu için çalışmalara başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma çalışmalarının ardından 4 istasyon halinde kuvvet koşusu gerçekleştirildi. İdmana Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiralanan sol bek Cemali Sertel'de katıldı. Ümit Milli Takım formasını da giyen 21 yaşındaki futbolcu yarın yapılacağı öğrenilen törenle yeşil-mavili kulübe imza atacak.Çaykur Rizespor 3 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampına kadar çalışmalarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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