Galatasaray'a gitme ihtimali ortadan kalktı! Deneyimli hoca, Çaykur Rizespor'da

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna deneyimli hocayı getirdi.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.