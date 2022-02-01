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Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Demirören Haber Ajansı, Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam ediyor.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24'üncü haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam ediyor.

Çaykur Rizespor, ligin 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, pas çalışması ile sürdü. Çift kale maç ile son bulan idmana Gökhan Akkan, Umar ve  Remy katılmadı.

Yeşil-mavili takım, 22 puanla ligin 18'inci sırasında yer alıyor.


- Rize
Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Adana Demirspor, Rizespor, Spor, Haber

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