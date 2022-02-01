Çaykur Rizespor'da Adana Demirspor hazırlığı

Çaykur Rizespor, ligin 24'üncü haftasında 6 Şubat Pazar günü Çaykur Didi Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, pas çalışması ile sürdü. Çift kale maç ile son bulan idmana Gökhan Akkan, Umar ve Remy katılmadı.

Yeşil-mavili takım, 22 puanla ligin 18'inci sırasında yer alıyor.