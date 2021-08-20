Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Kulübü, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralanan Tyler Boyd ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiralanan Tyler Boyd ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Rize ekibinden yapılan açıklamada, İstanbul'da düzenlenen ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı törende, 26 yaşındaki Yeni Zelanda asıllı ABD'li sol kanat oyuncusunun, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına mavi-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada Çaykur Rizespor'un Boyd'un transferiyle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı video da beğeni topladı.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Beşiktaşlı Adem Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
Beşiktaşlı Adem Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Kibariye Cimilli İbo Demet Özdemir
Spor Muslera Sergen Yalçın Alex Teixeira Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.08.2021 21:49:06. #1.13#

title