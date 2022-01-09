Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor Beşiktaş maç sonucu! Golleri kim attı? Özet izle! - Haberler
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Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor Beşiktaş maç sonucu! Golleri kim attı? Özet izle!

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor Beşiktaş maç sonucu! Golleri kim attı? Özet izle!
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Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Spor severler, heyecanlı karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor Beşiktaş maç sonucu! Golleri kim attı? Özet izle!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Beşiktaş iki kez öne geçti Rizespor iki kez yakaladı. Siyah-Beyazlılar, 26'da Batshuayi'nin penaltısıyla perdeyi açtı. İkinci yarıda 56. dakikada Pohjanpalo, Beşiktaş'ın hatasını affetmedi. 60'ta Beşiktaş'ın prensi Emirhan şık golle 2-1 yaptı. 69'da yine Pohjanpalo sahneye çıktı. Çaykur Rizespor Beşiktaş maç sonucu! Golleri kim attı? Özet izle!

ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'e dönüşte Rizespor engeline takıldı. Beşiktaş iki kez öne geçti, Rizespor ikisinde de yakaladı. Batshuayi ve Emirhan'ın gollerine Pohnapalo cevap verdi. Gökhan Gönül ve Montero kızardı. Aksiyon dolu maçta 1'er puan bölüşüldü.

ÖZET BURADA OLACAKTIR

KARTAL İLK YARIYI DOMİNE ETTİ

Beşiktaş'ın ilk yarıda ortaya koyduğu futbol, herkesten takdir gördü. Siyah-Beyazlılar ilk yarının tek hakimiydi ama Batshuayi net fırsatları kaçırdı.

TARAFTAR BEĞENDİ

Siyah-Beyazlılar maçı kazanamadı ancak taraftarlar takımın ortaya koyduğu futboldan memnun kaldı. Süper Kupa'da 120 dakika ve penaltıları oynayan Kara Kartal'da yorgunluğun izleri görüldü.

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