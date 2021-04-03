SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katlettiDoğancan İLEKRİZE, (DHA) ' Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası 'Hakem bana göre bu maçı katletti.

Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı
Milli ara Süper Lig'e yaramadı, gündüz oynanan üç maçta galibiyete erişen taraf olmadı

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti

Doğancan İLEKRİZE, (DHA) ' Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası 'Hakem bana göre bu maçı katletti. Maç güzel başlamıştı, gayet güzel gidiyordu ama nihai sonucunu hep beraber gördük maçı rezil etti, gitti' dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada orta hakem Ümit Öztürk'e yönelik eleştirilerde bulundu. Kartal, 'Olmayan yerde kart vermek doğru bir şey mi Bu hakem bana göre bu maçı katletti. Maç güzel başlamıştı, gayet güzel gidiyordu ama nihai sonucunu hep beraber gördük maçı rezil etti, gitti. Bana göre böyle hakemlerin bu işleri yapmaması lazım. Federasyon ne yapıyor nasıl yapıyor neye bakıyor bilmiyorum' diye konuştu.

BEN KURULLARI TANIMIYORUM

Merkez Hakem Kurulu'nun hakem belirlemelerinin açık olması gerektiğini ifade eden Kartal, 'Bilemiyoruz kurul neye göre karar veriyor. Hangi hakemin puanı nedir, bilmiyoruz. Hangi hakemi nereye veriyor, neye göre veriyor, kurayla mı veriyorlar rastgele mi veriyorlar bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu işlerin açık olması lazım. Yani bir hakem buraya geliyorsa neden geldiğinin de bir nedeni olması lazım. Birileri yazıyor, o hakem buraya, bu hakem şuraya diye neye göre belirliyorsunuz Bunların bir an önce açıklığa kavuşması lazım. Ben kurulları tanımıyorum. Bir federasyon yönetimi var. Bu işi yönetim yönetmeli ve doğruları karar vermeli. Kulüplerin hepsinin de kendi kulübü olduğunu kabul edecek. Kaç tane kulüp varsa federasyonun kulübüdür. Bunları böyle kabul etmek kaydıyla hakemini o şekilde atayacak. Maçların adil yönetilmesi lazım. Adil bir federasyonun olması lazım' ifadelerini kullandı.

BEN BU İŞİ BİLMİYORUM DE

İki takımın da maça güzel başladığını söyleyen Kartal, 'Neticede biri galip gelebilirdi bunda bir sakınca yok. Bu müsabakada 3 seçenek zaten var. Ama burada hakemin oyuna bu şekilde müdahalesiyle problemler sıkıntılar çıkıyor. Gayet güzel seyrettiğimiz müsabaka katledildi. Hakemliği yapamayacaksan 'ben bu işi bilmiyorum' de çıkma sahaya. Olmaz böyle şey. Bu hakem bugün bu işi beceremedi. İnşallah başka görev verildiğinde başka birinin sıkıntısı olmaz' şeklinde konuştu.

'BANA GÖRE 2 PUANI KAYBETTİK'

Kartal, 'Biz eğer kırmızı kart yemeseydik o şevkle 3 puan alırdık. Bizim düşüncemizde öyleydi hocamızın söylemi de öyleydi. Futbolcularımızla da konuştuk bizim hedefimiz 3 puandı. Ama burada biz hakem yüzünden 2 puanı kaybettik. Önümüzdeki iki maç içinde inşallah iyi hakemler düşer diyorum. Hakem hataları olmaz güzel bir maç izleriz' ifadelerini kullandı.

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ömer Çelik Hayati Yazıcı Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Hakem maçı katletti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 20:26:26. #1.14#
title