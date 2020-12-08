Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz
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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz

08.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:10
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, üst üste alınan 2 yenilgiyle her şeyin bitmediğini belirterek, "Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, üst üste alınan 2 yenilgiyle her şeyin bitmediğini belirterek, "Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz. Sekiz günde 3 maç oynayacağız. Bu maçları kazanıp kendimize geleceğiz" dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, son üç maçta kendilerine yakışmayan sonuçlar aldıklarını kaydederek, bunları telafi edeceklerini belirtti. Galatasaray maçındaki kötü oyun ve aldıkları sonucu Fatih Karagümrük maçında telafi etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyleyen Bakır, "Bu iki maçı kazansak ilk beşin içinde olurduk ama bunu yapamadık. Şimdi önümüzde Göztepe ve Trabzonspor ile ligde, Eskişehirspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağız. Sekiz gün içinde oynayacağımız bu üç mazı kazanıp kendimize geleceğiz. Taraftarlarımızı son iki maçta aldığımız yenilgilerle üzdük. Bu sonuçları telafi edecek gücümüz var. Sekiz günde 2 lig, 1 kupa maçı oynayacağız. Üç maçı da kazanıp kendimize geleceğiz" ifadelerini kullandı.

?Kadro kalitelerinin bulundukları yerin üzerinde olduğunu vurgulayan Bakır, "Bizim kadro kalitemiz önümüzdeki üç maçı alacak seviyededir. Kaliteli oyuncularımız var ama futbolda bazen istediğin olmuyor. Son üç maçta kötü oyun sergiledik ama bu böyle devam etmeyecek. Çok daha iyi yerlerde olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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