SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir
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SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidirArzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)-Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'Bugün kazanmak istiyorduk. Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi.

Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı

SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/RİZE (DHA)-Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'Bugün kazanmak istiyorduk. Maalesef şanssızlık üzerimizdeydi. 1 puan, en azından avantaj olarak değerlendirilebilir. Kaybetmekten daha iyidir 'dedi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, golsüz berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunarak, elde edilen 1 puanın, kaybetmekten iyi olduğunu söyledi. Bakır, 'Bugün kazanmak istiyorduk aslında. Her şeyde kazanmamız için müsaitti. Özellikle son haftalarda kaybettiğimiz puanlardan sonra ligde yeniden kritik bir döneme geldik ama maalesef kazanamadık. Oyunun son bölümünde aslında netice bulacak pozisyonlarda yakalandı. Maalesef şanssızlık üzerimizde idi, bir topumuz da direkten döndü. 1 puan en azından avantaj olarak değerlendirilebilir. Kaybetmekten daha iyidir. Bundan sonraki maçlarda Antalya'da galibiyeti uzanacağız, galibiyet özlemimizi sona erdireceğiz' dedi.

'BİZİM DAHA FAZLA POZİSYONUMUZ VARDI'

Bakır, 'Bu maça kazanmak için hazırlanmıştık. Trabzonspor'un da haftalardır galip gelememesi otomatik olarak maçın önemini arttırmıştı. Karadeniz derbisi sportif anlamda çok yüksek bir derbi niteliği taşıyor. Biz taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama maalesef olmadı. Oyunda zaman zaman pozisyonlar yakaladık. Bizim daha fazla pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum. Ama sonuca varamadık. Djokovic'in şutu gol olsaydı yılın en iyi gollerinden biri olurdu. En azından bir puan için şu anda sevinçliyiz. Remy'nin sahalara dönmüş olması bizim için önemli. Maç eksiği var. Oynadıkça daha da form yakalayacaktır. Bundan sonraki maçlarda daha etkili olacaktır. Bizde Antalya maçı ile galibiyet özlemimizi sona erdireceğiz 'ifadesini kullandı.

SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir
SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir
SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir
SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir
SPOR Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır : 1 puan kaybetmekten iyidir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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