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Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan, taktik ve çift kale maç ile son bulan antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Yeşil mavililerde sakatlıkları bulunan Loic Remy ile Ronaldo Mendes antrenmana katılmazken Alper Potuk ise takımdan ayrı çalıştı.

Geride kalan 11 haftada 4 puan toplayabilen yeşil-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında seyircisi önünde 3 puan hedefliyor.


Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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