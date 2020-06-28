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Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
28.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:37

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta konuk ekip Denizlispor 2-0 öne geçti ama mücadele 2-2 berabere bitti.

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Denizlispor'un gollerini 20. dakikada Oscar Estupinan ve 30. dakikada Ivanildo Fernandes (kendi kalesine) kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri 40. dakikada Milan Skoda ve 71. dakikada Fernando Boldrin'den geldi.

Bu beraberliğin ardından Çaykur Rizespor 29, Denizlispor 32 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Konyaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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