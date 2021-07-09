Çaykur Rizepor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil mavili futbolcuların Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip ve sporcular, efor testleri yapılıp kalp ekoları ve akciğer filmleri çekildikten sonra ortopedi, dahiliye, genel cerrahi, ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal