Çaykur Rizepor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Çaykur Rizepor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizepor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil mavili futbolcuların Erzurum Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip ve sporcular, efor testleri yapılıp kalp ekoları ve akciğer filmleri çekildikten sonra ortopedi, dahiliye, genel cerrahi, ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Çaykur Rizepor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Çaykur Rizepor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Çaykur Rizepor'da yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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