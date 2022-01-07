ÇAYKUR, bu yıl 600'ü mevsimlik işçi, 30'u engelli kadrosundan olmak üzere işçi alımı yapacak. Alım koşulları İŞKUR üzerinden duyurulacak. ÇAYKUR kaç kişi işe alacak? ÇAYKUR alım şartları neler?

ÇAYKUR KAÇ KİŞİ İŞE ALACAK?

Alim, "ÇAYKUR olarak Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısıyla son yıllarda yaptığımız gibi 2022 yılında, 2021 yılında emekli olan işçi sayısı kadar işçi alımı yapmaktayız. 2021 yılında emekli olan 600 işçi yerine 2022 yılında aynı sayıda ve 30 engelli olmak üzere toplamda 630 işçi alımı gerçekleştirilecektir." dedi.

Alim, işçi alım koşullarının İŞKUR üzerinden duyurulacağını ifade etti.

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