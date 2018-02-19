Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu'ndan Tokyo Büyükelçisi Mercan'a Ziyaret

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ı ziyaret etti.

Beyaz çayın insan sağlığına faydaları konusunda yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Japonya'da bulunan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, TOKIWA Phytochemical Co Ltd. firmasını ve Meiji Pharmaceutical Üniversitesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tokyo Büyükelçiliğine atanan 22. Dönem milletvekili olan arkadaşı Hasan Murat Mercan'ı da ziyaret eden Sütlüoğlu, yapılan çalışmalar hakkında Büyükelçi Mercan'la bilgi alışverişinde bulundu. İkili, daha sonra Müslümanların en önemli buluşma noktalarından biri olan Tokyo Camii'ne giderek burada namaz kıldı. - RİZE