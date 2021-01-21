ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı
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ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı

21.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:28

ÇAYKUR, İstanbul Sarıyer'de açılan özel çay satış mağazasında, elek altı olarak bilinen en özel çaylardan hazırlanan 'Ayasofya' isimli çay paketini satışa sundu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çay tiryakilerinin beğenisine sunmak amacıyla oluşturdukları konseptle çay satış mağazaları açmaya başladıklarını söyledi. Rize, Artvin, Giresun ve Erzurum'dan sonra İstanbul Sarıyer'de özel çay satış mağazası açtıklarını anlatan Alim, "Burada 90 çeşit çayımız yer alıyor. Amacımız ürünlerimizin tamamını tüketicilerimizin bir arada görebilmesi, dokunabilmesi 'böyle bir çay da var mı?' diyebilmesidir. Kalitesini, rengini, çeşidini ve kendine göre ebadını seçip kararını bütçesine göre verebilmesi için her türlü çayımızı bu şekilde tüketicilerimizin beğenisine sunduk. İnşallah mağazalarımızın tüm illerde açılması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı

"İSTANBUL'A ÖZEL AYASOFYA ÇAYI"

Çay satış mağazalarını açtıkları bölgelere özel ürünler ürettiklerini belirten Alim "Her mağazamıza özel, o bölgeye ait bir sembolü taşıyan ve sadece o mağazada satılmak üzere özel bir çeşidi yapalım istedik. Erzurum'dakine Palandöken Çifte Minare sembolleri içeren paketiyle Palandöken çayı, İstanbul'daki mağazamızda satılacak olan İstanbul'la özdeşleşen ve kentin en özel olabilecek ismi Ayasofya diye belirledik. Bu özel çaylarımıza elek altı olarak bilinen en özel çayımızdan dolum yaparak tüketicilerimizin damak tadına sunduk" diye konuştu.

ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı
ÇAYKUR'dan İstanbul'a özel 'Ayasofya' çayı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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