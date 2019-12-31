ÇAYKUR'dan çay fotoğrafıyla ödül kazanan fotoğrafçıya tebrik

31.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:56

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen fotoğraf yarışmasında çay fotoğrafıyla dereceye giren fotoğraf sanatçısı Murat Topal'ı tebrik etti.

Alim, Bakanlığın toprağın, tarımın, orman ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlediği "11. Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Yarışması"nda, "Çay bahçesi, dünyada üzerine kar yağan tek çay" fotoğrafıyla çiftçi ve üretici özel ödül alan Topal'ı kabul etti.

Topal'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Alim, hem ÇAYKUR çalışanı hem de üretici olan Murat Topal'ın böyle bir başarı elde etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çaylarının üzerine kar yağdığını böyle önemli bir yarışma aracılığıyla bir kez daha göstermiş olduklarını belirten Alim, bu anlamda da Topal'a teşekkür etti.

Alim'e dereceye giren fotoğrafını hediye eden Topal ise dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliği bulunan çaylarının bu halini fotoğraflamak için uzun yıllardır sabırla uğraştığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Geçen sene bu fotoğrafı çekme şansını elde ettim ve bu fotoğrafımla Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlediği yarışmaya katıldım. Çabalarım karşılıksız kalmadı ve yarışmada dereceye girdim. Ben de bu fotoğrafımı, yaptığı başarılı çalışmalarda ÇAYKUR'umuza büyük katkılar sağlayan Genel Müdür Vekilimiz Yusuf Ziya Alim'e hediye etmek istedim. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA