ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak
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ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak

ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Ekonomi

ÇAYKUR, birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak uygulayacak.

ÇAYKUR, birinci sürgün kotasını dönüm başına 600 kilogram olarak uygulayacak.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının 17 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi.

Birinci sürgün döneminde yaş çay alım kotasının dekar başına 600 kilogram uygulanacağını ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizin bahçelerini kontrol ederek hasat olgunluğuna ulaşmış olan çaylarını beklemeden toplamaları, kalite anlamında önem arz etmektedir. Hasat esnasında çayın kök, ot, kuru yaprak ve benzeri gibi yabancı maddeler katılmayarak evsafına uygun olacak şekilde toplanarak teslim edilmesi gerekmektedir. Çayımızın geleceği için kaliteden ödün vermememiz gerekmektedir. Bilinmelidir ki kalite bahçeden başlar. Bu vesile ile tüm üretici, çalışan ve tüketicilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, sağlıklı, mutlu ve bereketli bir kampanya geçirilmesini dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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