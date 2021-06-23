Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu

Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübünün olağan kongresi gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübünün olağan kongresi gerçekleşti. Seka Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kongrede Kulüp Başkanlığına tek isimle Teoman Temelkuran seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Divan Başkanlığı pandemi dönemi münasebetiyle önceki sezon yapılan faaliyet raporları açıklandı. Kongrede yapılacak yenilikler kararlaştırılarak, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri seçildi. Çaycuma Spor' un kongresine Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, STK temsilcileri, siyasi partililer, iş adamları ve Çaycuma Spor taraftarları katıldı.

Belediye Başkanı Kantarcı, yeni yönetime başarılar dileyerek, en köklü kulüplerden biri olan Çaycuma Spor' a belediye olarak geçmişte olduğu gibi bugünde maddi manevi destek vereceklerini ifade etti ve herkesin elini taşın altına koyması temennisinde bulundu. Kulübe sahip çıkan yeni Başkan Teoman Temelkuran' a ve yönetimine teşekkür etti.

Güçlü bir yönetim ile güçlü bir Çaycuma Spor planlayan Teoman Temelkuran; " Şanlı kulübümüz 1947 tarihinden bugüne kadar en iyi şekilde temsil edilerek geldi. Hep birlikte el ele vererek takımımızı gerek futbol gerekse diğer branşlar da layık olduğu yere getirmek hepimizin boynumuzun borcudur. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, OSB sanayicilerimize, STK temsilcileri, siyasi partililerimize, iş adamlarımıza ve en önemlisi de cefakar ve vefakar Çaycuma Spor taraftarlarımıza olan inancımız tamdır. Şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. Her şey Çaycuma için, Her şey Çaycuma Spor için" dedi.

Çaycuma Spor Kulüp Başkanlığına yıllarca futbolcu olarak hizmet eden ve takım kaptanlığı yapan Teoman Temelkuran seçildi. Çaycuma Spor Kulübünün yeni yönetim listesi ise şu isimlerden oluştu; Korhan Uzaldı, Rıza Yıldız, Levent Çakmak, Ahmet Tan, Satılmış Topçu, Recep Verimbaş, Volkan Yıldız, Mehmet Eren Uzaldı, Hakan Miyanyedi, Aycan Gencer, Mustafa Verimbaş, Harun Tıska, Ahmet Kavaracı, Yunus Akman, Onursal Aydın, Ali Köktürk, Engin Zeren, Furkan Çakır, Rüştü Amil, Tolga Köktürk, Aytaş Karakaş,Sait Altay, Altan Albuzlu .

Teoman Temelkuran, Çaycuma Spor Futbol Akademisi Kurucusu ve Zonguldak Spor' un eski takım kaptanı Suat Kerçin ile kaleci antrenörü Caner Kır'la sezonu planladı. - ZONGULDAK

Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu
Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaycuma Spor'un yeni başkanı Teoman Temelkuran oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 01:30:15. #1.15#

title