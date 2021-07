Çaycuma'da Dağ Bisikleti yarışı düzenleniyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığı tarafından MTB Dağ Bisiklet yarışı düzenlenecek.

15 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek olan Çaycuma 1.Kaymakamlık Kupası MTB Dağ Bisiklet Yarışı saat 09.00 Hükümet Konağı önünde başlayacak. Çaycuma Kaymakamlığı'nın yaptığı yatırımlarla sporun her dalında yarışmanın mümkün olduğu ilçede farkındalık yaratıp sporu topluma sevdirmek, yaygınlaşmasını sağlamak, kişilerin ruh ve beden sağlığını korumasına katkı sunmak amacıyla "1.Çaycuma Kaymakamlık kiriteryum MTB Cup" adıyla bir proje oluşturuldu.

Organizasyon Komitesi Koordinatörü Erkan Akçelik, projenin amacını şu şekilde açıkladı; "Ulusal düzeyde yapılacak olan yarışlarla, ilçenin tanıtımının yanı sıra farklı yer ve bölgelerden insanlarla sportmence bir yarış içinde kültürel bağlar kurulmaya çalışılacak. En önemli amaçlarından biri de, toplumda her türlü sosyal bozukluğun artış gösterdiği bir dönemde başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan insana her türlü kötü alışkanlıktan uzaklaşması için mesaj vermek ve spor yapmaya teşvik etmektir. Ulusal 1. Çaycuma Kaymakamlık MTB kiriteryum organizasyon da ülkenin her yerinde faaliyet gösteren bisiklet kulüpleri davet edilecek. Yaş grupları; Genç erkek 14-18, Elit Erkek 19-34, Master 35-44, Master 45-59, Master 60 yaş ve üzeri olacak. Bölgenin tanıtımı için kent dışından katılımcı sağlanmasının özel bir amaç olarak gözetileceği organizasyona, ülkenin dört bir yanından en az 100 sporcu sporcunun katılması hedeflenmekte. Misafirlerin yol ve konaklama ücretleri kendileri tarafından karşılanacak olup konaklama yapacağı otel, pansiyon yurt gibi yerlere 'Organizasyon Komitesi' tarafından yönlendirilecek. 20 km MTB kiriteryum yarışında ilk üçe giren kadın ve erkek sporcular kupa ile ödüllendirilecek, katılan her yarışmacıya anı madalyası verilecektir. Katılan her sporcuya ayrıca katılım madalyası, katılım belgesi, kupa göğüs numarası verilecektir."

Yarışın güzergahı şu şekilde olacak; TOKİ Evleri, Ayvazlar Köyü, Şeyhoğlu Köyü ve Bakacakkadı alt geçit kavşağından dönüş yapılarak İlçe Sporda Müdürlüğü'nde son bulacak. - ZONGULDAK

