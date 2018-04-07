Çay Destekleme Bedelleri Ödenmeye Başlıyor

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR) yapılan açıklamayla toplam 164 milyon 530 TL destekleme bedelinin 9 Nisan itibariyle üreticilerin hesaplarına geçeceği dile getirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada "2017 yaş çay sezonunda ürün desteklemesi bedeli olarak üreticilerimizin almaya hak kazandığı toplam 164 milyon 530 bin lira, 9 Nisan pazartesi günü itibariyle ilgili banka hesaplarına aktarılacak olup üreticilerimiz 10 Nisan Salı gününden itibaren hesaplarındaki parayı çekebileceklerdir. Üreticilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - RİZE