Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile Görüştü
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile görüştü.
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala temasları kapsamında, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Kaynak: DHA