Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 5. bölüm izle
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Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 5. bölüm izle

Çatı Katı Aşk 5. bölüm ile 6 Ağustos Perşembe günü Kanal D'de ekrana geldi. Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'i evden yollamak için kusursuz bir plan yapsa da ikili, onu caydırmak için üstün çaba sarfeder. Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 5. bölüm izle
07.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:13

Çatı Katı Aşk dizisinde aşk bacayı sarmıştır. Ayşen, Ateş ve Yasemin'in evde kalabilmek adına ağız birliği yapmasından rahatsızdır. Bu nedenle geri dönüşü zor bir tercih yapar. Ateş ve Yasemin, Saadet Hanıma karşı kazanabilecek mi?

Çatı Katı Aşk son bölüm izle...

ÇATI KATI AŞK 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Yeni bölümü ile Perşembe günü sevenlerinin karşısına çıkan Çatı Katı Aşk dizisinde heyecan gittikçe artarken, dizi takipçileri 6. yeni bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı yayımlanmadı, paylaşıldığı an haberimizden takip edebilirsiniz.

Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 5. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'i çatı katından atabilmek için bir plan yapar. Planına göre torunlarından birisi evlenirse çatı katına onu yerleştirecektir. Bunun için ahiretliğim dediği memleketlisini görücü durumu için İstanbul'a çağırır. Ateş ve Yasemin'i ise, evden atılma korkusu sarar. Ne yapıp, ne edip görücüleri bıktırmak için planlar yaparlar. Ayşen ve Demir şaşkındır. İsteme gecesi ortalık karışır. Ayşen'i gören damat adayı Ömer ondan çok etkilenmiştir. İş ciddiye biner. Ayşen, Ateş ve Yasemin'in görücü savuşturma hamlelerinden dolayı çok kızgındır. Bu kızgınlıkla da geri dönülmez, şok bir karar alır.

Çatı Katı Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk 5. bölüm izle

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