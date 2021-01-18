Casper Excalibur ile "Valorant Turnuvası" başladı
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Casper Excalibur ile "Valorant Turnuvası" başladı

18.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:02
Casper Excalibur ile

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan "Reflex Masters by NVIDIA" Excalibur sponsorluğunda yapılıyor.

Oyun dünyasının en popüler Valorant turnuvalarından olan "Reflex Masters by NVIDIA" Excalibur sponsorluğunda yapılıyor.

Casper açıklamasına göre, 15-30 Ocak'ta herkesin katılımına açık olan turnuva, Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.

17 bin 500 TL'nin ödül olarak dağıtılacağı turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor. Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkacak. Davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29–30 Ocak'ta büyük ödül için rekabet edecek.

İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak'ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak'ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4'e girildiğinde, 29-30 Ocak'ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL'lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.

Fenomen "Kendine Müzisyen"in sunacağı finalin canlı yayını; twitch.tv/ExcaliburClann, twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izlenebiliyor. Rekabetin yaşanacağı turnuva için Valorant hesabı eşleştirilebiliyor, takım oluşturulabiliyor ve açık elemelerden istenilene katılım sağlanabiliyor. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için https://pdc.gg/nvidiageforcetr adresi ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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