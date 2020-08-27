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Casimir Ninga, Demir Grup Sivasspor'da

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fransa Lig 1'de SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'yı kadrosuna kattı.

Casimir Ninga, Demir Grup Sivasspor'da
27.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:30

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fransa Lig 1'de SCO Angers forması giyen Casimir Ninga'yı kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 3'üncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı takım geçtiğimiz sezon Fransa Lig 1'de forma giyen Casimir Ninga'nın satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralanması konusunda SCO Angers ile anlaşmaya vardı. Sol kanatta görev yapan Casimir Ninga, Sivas'ta kendisini kırmızı beyazlı formaya bağlayan sözleşmeye imza attı. 17 Mayıs 1993'te Çad'ın başkenti N'Djamena'da dünyaya gelen Casimir Ninga daha önce, Mangasport, Renaissance, Montpellier, SM Caen ve geçen sezon da SCO Angers forması terletti.


Kaynak: DHA

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