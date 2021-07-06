Casillas, ''Her şey Euro 2008'deki İtalya Maçından Sonra Değişti''

İspanya'nın efsane kalecis, Iker Casillas, İspanya'nın Euro 2008 çeyrek finalinde İtalya'ya karşı penaltılarla kazandığı zaferin, hem bu turnuvayı hem de 2012'de bir sonraki turnuvayı kazanan milli takımları için nasıl bir dönüm noktası olduğunu hatırlattı.