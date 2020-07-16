Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek Uluslararası Spor Tahkim Kurulu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen fakat bu cezaya itiraz eden Trabzonspor ile ilgili kararını yaklaşık 2 hafta sonra açıklayacak.

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile ilgili kararını yaklaşık iki hafta sonra açıklayacak. UEFA tarafından, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor'un cezaya itirazı bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde görüldü. TSİ 10.00'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, bordo-mavili kulüple ilgili kararın yaklaşık 2 hafta sonra verileceği öğrenildi. FİNANSAL GEREKÇEYLE MEN EDİLMİŞTİ Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası almıştı. Bu gelişmenin ardından bordo mavili kulüp, CAS'a itirazda bulunmuştu. Kaynak: DHA