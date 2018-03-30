Carrefoursa, Konya'daki İlk Süpermarketini Açtı

CarrefourSA, Türkiye'nin yüzölçümü en büyük kenti Konya'da ilk süpermarketini Konya Kent Plaza AVM'de hizmete açtı.

CarrefourSA Genel Müdür Z. Hakan Ergin, tüketicilerine çeşidi bol ve taze ürünleri doğru lokasyonlarda buluşturmak amacıyla yatırımlara imza attıklarını belirterek, Konya'nın Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehri olduğuna dikkat çekti. Büyük mutasavvıf Hazreti Mevlana'nın türbesinin Konya'da olduğunu kaydeden Ergin, hoşgörü kenti Konya'nın doğal ve tarihsel zenginlikleriyle büyük önem taşıdığını vurguladı. Konya'nın birbirinden lezzetli yemeklerinden bahsederek Konya mutfağına da dikkat çeken Z. Hakan Ergin, şunları söyledi:

"Konya'daki ilk marketimizi, şehrin önde gelen alışveriş merkezleri Kent Plaza AVM'de açtık. Yaklaşık 2,2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık yedinci şehri olan Konya'da kalite,, uygun fiyat politikası ve ürün çeşitliliği ile yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bir Orta Anadolu şehri olan Konya'da müşterilerimize yalnızca alışveriş yapabilecekleri bir ortam değil yılın her mevsimi taze ve çeşidi bol deniz mahsulü sunarak yemek alışkanlıklarına yeni tatlar katmak istiyoruz. Uzmanlık alanımız olan taze gıda, kasap ve balık reyonlarımızın Konyalılar tarafından büyük bir ilgi göreceğine inanıyoruz."

Tüketicilere taze gıdada bol ve çeşitli ürünü uygun fiyata sunabilmek adına farklı projelere imza attıklarını, yeni açılan süpermarkette gıda dışında, elektronik ürünler, temizlik ve kozmetik ürünlerine de ulaşmanın mümkün olduğunu hatırlatan Z. Hakan Ergin, "Konyalılar, alışverişin süperini, CarrefourSA Süper'de yapacaklar" diye konuştu.

"Konya'da taze gıdanın adresi olmak istiyoruz"

Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de tüketicilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zaman dilimini keyifli bir alışverişe dönüştürmek için birçok yenilik gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Yenilediğimiz süpermarket konseptimizi, Konya'ya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süpermarketimizde tüketicilerimize çeşidi bol ve taze ürünlerle dolu sebze - meyve ürünleri, kaynağı belli olan etlerin yer aldığı kasap reyonu, sezonda 70 - 80 farklı balık türü, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullerin yanı sıra organik ürünlerden yöresel ürünlere ve kuruyemişlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz. Yalnızca gıda değil, ev tekstilinden elektroniğe kadar çeşitliliği artırarak farklı ürünlere de reyonlarımızda yer veriyoruz. Böylelikle başta taze gıda olmak üzere Konya'da günlük alışverişin adresi olacağız." - KONYA