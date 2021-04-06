CarrefourSA ile BELBİM iş birliğine gitti

CarrefourSA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirilen iş birliği ile İstanbulkart ile CarrefourSA marketlerinden yapılan alışverişler ödenebilecek, kasalarda yükleme yapılabilecek.

CarrefourSA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirilen iş birliği ile İstanbulkart ile CarrefourSA marketlerinden yapılan alışverişler ödenebilecek, kasalarda yükleme yapılabilecek.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, doğru hizmet vizyonuyla müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak adımlara imza atan şirket, ulaşım dışı ödeme ağını son bir yılda yaklaşık üç kat artıran İstanbulkart'la iş birliğine giderek müşterilerine farklı bir ödeme aracı daha sunuyor.

Marketlerden müzelere, online alışverişlerden cafe-restoranlara kadar birçok sektörde ödeme aracı haline gelen İstanbulkart, iş birliği çerçevesinde İstanbul'daki 276 CarrefourSA marketinde alışveriş veya yükleme yapma amacıyla kullanılmaya başladı.

Böylece CarrefourSA marketleri, 18 milyon İstanbullunun İstanbulkart ile alışveriş veya yükleme yapma noktası haline gelirken, iş birliği CarrefourSA'nın doğru hizmet vizyonunu Belbim AŞ'nin İstanbullulara fayda sağlayacak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle birleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu