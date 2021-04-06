CarrefourSA ile BELBİM iş birliğine gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CarrefourSA ile BELBİM iş birliğine gitti

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
CarrefourSA ile BELBİM iş birliğine gitti

CarrefourSA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirilen iş birliği ile İstanbulkart ile CarrefourSA marketlerinden yapılan alışverişler ödenebilecek, kasalarda yükleme yapılabilecek.

İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak
İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak

CarrefourSA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ arasında gerçekleştirilen iş birliği ile İstanbulkart ile CarrefourSA marketlerinden yapılan alışverişler ödenebilecek, kasalarda yükleme yapılabilecek.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, doğru hizmet vizyonuyla müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak adımlara imza atan şirket, ulaşım dışı ödeme ağını son bir yılda yaklaşık üç kat artıran İstanbulkart'la iş birliğine giderek müşterilerine farklı bir ödeme aracı daha sunuyor.

Marketlerden müzelere, online alışverişlerden cafe-restoranlara kadar birçok sektörde ödeme aracı haline gelen İstanbulkart, iş birliği çerçevesinde İstanbul'daki 276 CarrefourSA marketinde alışveriş veya yükleme yapma amacıyla kullanılmaya başladı.

Böylece CarrefourSA marketleri, 18 milyon İstanbullunun İstanbulkart ile alışveriş veya yükleme yapma noktası haline gelirken, iş birliği CarrefourSA'nın doğru hizmet vizyonunu Belbim AŞ'nin İstanbullulara fayda sağlayacak, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma hedefiyle birleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ahmet Kural Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: CarrefourSA ile BELBİM iş birliğine gitti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:32:50. #1.16#
title