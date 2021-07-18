Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız

Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"İyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyoruz""Vitor Pereira'ya başarılar diliyorum ama şampiyonluk dilemiyorum""Türk hakemlere karşı sabır yok" "Türk milli takımında duygu eksikti"İSTANBUL, - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya...

"İyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyoruz"

"Vitor Pereira'ya başarılar diliyorum ama şampiyonluk dilemiyorum"

"Türk hakemlere karşı sabır yok"  "Türk milli takımında duygu eksikti"

İSTANBUL, - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya başarılar dileyerek, gelecek sezon kendilerinin şampiyon olacaklarını söyledi.Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Medipol Başakşehir'de başarılı defans oyuncusu Carlos Ponck, Sporlig'e açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sonrası geçen sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Ponck, "Şampiyonluğun vermiş olduğu bir rehavet de vardı. O yüzden sezon içerisindeki hazırlıklarımızı istenilen seviyeye getiremedik. Bakıldığında bunun birçok neden var. Bunların en önemlisi çok sıkışık bir maç trafiği yaşamamız. Diğer taraftan sakat oyuncularımız vardı. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyorduk, o yüzden bir ritim sağlayamadık. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlar ve zorlu takımlara karşı maçlar performansımızı etkiledi. 2 -3 gün önce gittiğimiz seyahatlerimiz oldu. Hepsi bir ayaya geldiğinde kötü bir sezon oldu bizim için. Okan hocanın ayrılmasından sonra takım biraz çıkışa geçti. Aykut hocanın gelmesiyle de yeni bir rotasyon sağladık diyebilirim. Yeni transferlerin katılmasıyla çıkışa geçtik. Rüzgar tersine döndü. Sık çalışmanın sonucu olarak da ligi çok kötü olmasa bile kötü olması beklenen yerden uzakta bitirdik" diye konuştu."İYİ VE KUVVETLİ BİR TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"Yeni sezon hakkında açıklamalarda bulunan Ponck, "Bu sezon yeni transferler takıma katıldı. Yeni bir süreç içerisindeyiz. Takımız iyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyor. Burada Aykut hocamızın da elini güçlendirmeliyiz. Çünkü oyuncu grubu ne kadar sağlıklı bir şekilde çalışmalarına devam ederse, saha içerisindeki performansı ve sonucu o denli sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Adım adım, maç maç hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu."VITOR PEREIRA'YA BAŞARILAR DİLİYORUM AMA ŞAMPİYONLUK DİLEMİYORUM"Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'ya başarılar dileyen Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Vitor Pereira ile çalışmadım ama kendisini tabii ki tanıyorum. Yaptığı işleri ve geride bıraktığı başarıları da biliyorum. Fenerbahçe'ye geldi. Başarılı olmasını diliyorum ama şampiyon olmalarını dilemiyorum, şampiyon da olamayacaklar çünkü biz şampiyon olacağız" dedi."TÜRK HAKEMLERE KARŞI SABIR YOK"  "Gördüğüm kadarıyla Türk hakemleri Avrupa'da oldukça ses getiriyor" diyen başarılı oyuncu, "Cüneyt Çakır çok değerli bir hakem. İki tarafta kıyasladığımızda Avrupa ile Türkiye arasındaki yönetim farkları şu şekilde; Avrupa'da bu işler sistem ve  kriterler üzerinden yürürken, Türkiye'de maalesef polemiklerle ve sabırsızlık üzerinde yürütülüyor. Türkiye'de hakemlere karşı sabır yok. Bir anda bir hakemi yerle bir edebiliyorlar. Aslında sabır göstersek Cüneyt Çakır gibi bir çok hakem de yükselir. Bu arada onu da seviyorum" şeklinde konuştu."TÜRK MİLLİ TAKIMINDA DUYGU EKSİKTİ"

Kendisinin de A Milli Takım'dan beklentilerinin çok fazla olduğunu vurgulayan Carlos Ponck, "Türk futbolcuları ve lejyonerleri çok yakından takip ediyorum. Bildiğim oyuncular, kadrosuyla dünya klasında ayaklara sahip bir milli takımdan bahsediyoruz. Evet, belki grup zordu, zorlu takımlara karşı mücadele ettiler ancak ben burada biraz duyguların eksik olduğunu gördüm. Duygulardan kastım da şu; Bazen futbolda savaşmanız, kavga etmeniz lazım. Belki o savaşı eksik gördüm diyebilirim. Dolayısıyla, Türkye'de futbol oynayan birisi olarak sizler gibi benim de beklentim çok fazlaydı ancak bazen futbolda böyle bir oyun beklentileri karşılayamaz .Bu da milli takımın başına geldi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var
Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 5 yabancı futbolcunun biletini kesti
Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Destici İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Serra Arıtürk
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:37:51. #1.15#

title