Carlos Ponck: Bu seneki hedefimiz şampiyonluk

01.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:35

Carlos Ponck, "Her sene hedefi şampiyonluk olan bir takım, bu hedefi değiştirmez. Bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk" dedi.

Medipol Başakşehir'in kendi sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından Carlos Ponck, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Roma maçındaki mağlubiyetten sonra bu galibiyetin önemli olduğunu söyleyen Ponck, "Avrupa'da oynadığımız son maçta istemediğimiz bir sonuç almıştık. Ondan dolayı tabii ki moralimiz bozuldu. Tekrar moralimizi yükseltmek için ve önümüzdeki Sivasspor'u yakalamak adına bu galibiyet bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"HER KULVARDA İDDİALIYIZ"Hafta içi oynayacakları Türkiye Kupası maçına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Carlos Ponck, "Oynadığımız her kulvarda iddialıyız. Hiçbir maça iddiasız çıkmıyoruz. Türkiye Kupası da bunlardan biri. Türkiye Kupası'nda da iddiamız var. Maçları oynayıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı."ROMA MAÇINDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK" Avrupa Ligi'nde hedeflerinin son maçı kazanıp bir üst tura çıkmak olduğunu ifade eden Ponck, "Roma maçında istediğimiz sonucu alamadık. İstemediğimiz bir sonuç oldu ama Mönchengladbach maçı öncesi hem ligde hem de kupada oynayacağımız maçlar var. Bu maçları bitirdikten sonra hedefimiz o maçtan galip ayrılıp bir üst tura yükselmek. Bunun için her şeyi yapacağız" diye konuştu."BU SENEKİ HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYONLUK"Hedeflerinin değişmediğini ve ligde şampiyon olmak istediklerini söyleyen savunma oyuncusu, "Her sene hedefi şampiyonluk olan bir takım, bu hedefi değiştirmez. Bu seneki hedefimiz yine şampiyonluk. Bununla ilgili konuşabilmek için bu hesapları sezon sonuna doğru yapmak gerekiyor. Biz bu olaya maç ve maç, puan ve puan olarak bakıyoruz. Hedefimiz değişmedi" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Carlos Ponck'un açıklamaları

Kaynak: DHA