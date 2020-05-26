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Carlos Antorio Zago: "Oynadığım en iyi futbolcu Sergen Yalçın'dı"

Beşiktaş'ın 100. yılında önemli rol oynayan isimlerden olan Brezilyalı savunmacı Carlos Antonio Zago, Cansel Kemiksiz'in instagram yayınına katıldı.

Carlos Antorio Zago:
26.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:11

Beşiktaş'ın 100. yılında önemli rol oynayan isimlerden olan Brezilyalı savunmacı Carlos Antonio Zago, Cansel Kemiksiz'in instagram yayınına katıldı. Kariyerinde oynadığı en iyi futbolcunun Sergen Yalçın olduğunu söyleyen Zago, hayalinin ise Beşiktaş'ta çalışmak olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın 100. yılında Roma'dan transfer ettiği ve yaşanan şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Carlos Antonio Zago, Cansel Kemiksiz'in instagram yayınına konuk oldu. Daha önce Beşiktaş forması giyen Ronaldo, Fenerbahçe'de oynayan Andre Santos, Galatasaray'da önemli bir yeri olan Jardel ve Capone gibi Brezilyalı futbolcularla yaptığı röportajlarla dikkat çeken Cansel Kemiksiz, bu kez Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran isimlerden olan Carlos Antonio Zago'yu konuk olarak aldı. 100. yılda yaşanan şampiyonlukla ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Zago, "Beşiktaş uzun bir süre şampiyonluk kazanamamıştı. Kulübün tarihine adımızı yazdırdık. Çok güzel anlardı ve özel bir şampiyonluktu. O dönem teknik direktörümüz Lucescu beni tanıyordu ve oyun stilimi biliyordu. Öne çıkan bir stoperdim. Roma ile de sözleşmem bitiyordu. İstanbul ve Beşiktaş ile tanışınca transferim tamamlandı. Sert oynayan ve oyun kurabilen bir oyuncuydum. Futbola orta saha olarak başladığım için bunun avantajları oldu. Atağın nasıl şekillenmesi gerektiğini, oyunu nasıl kuracağımı biliyordum. Günümüzde bu tarz oyuncu bulmak zor. Evet sert bir oyuncuydum ancak rakibin sizi geçmesine izin vermemelisiniz" diye konuştu.

"Bobo'nun transferinde yardımcı olmuştum"

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde yönetimle arasının iyi olduğunu sözlerine ekleyen Zago, "Brezilya'ya geldiklerinde fikir alışverişinde bulunuyorduk ve ben de elimden geldiğince yardımcı oluyordum. Bobo'nun transferiyle ilgili olarak da 'Genç bir oyuncu, faydası dokunur' demiştim ve transferinde yardımcı olmuştum. Yönetim değiştikten sonra kimse beni aramadı, ben de desteğime taraftar olarak devam ediyorum. Önemli olan Beşiktaş'ın iyi kadrolar kurması" dedi. Hayalinin Beşiktaş'ta teknik direktör olmak olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Zago, "Beşiktaş'ta da çok güzel anılarım var. Beşiktaş'ta çalışmak benim hayalim. Bugüne kadar çok büyük taraftarların önünde sahaya çıktım. Hepsinin yeri ayrıdır ama Beşiktaş formasıyla çıktığım Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerindeki baskıyı, atmosferi hiç unutmadım. Benim için en özeli Beşiktaş taraftarıdır" açıklamasını yaptı.

"En iyisi Sergen'di"

Beşiktaş Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın'la ilgili olarak çok mutlu olduğunu söyleyen Zago, "Kariyerim boyunca oynadığım en iyi futbolcu Sergen'di. Top kendisine geldiğinde öyle pozisyonlar oluşuyordu ki, hayal bile edemiyordunuz. Beşiktaş, Sergen yönetiminde şampiyonluklar kazanabilir. Bunun dışında birlikte oynadığın en iyi partnerim de Ronaldo'ydu. Palmeiras ve Roma'da da önemli savunmacılarla yan yana oynadım ama Ronaldo ile durumumuz daha farklıydı. Birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk. Maçlarda çok tutkulu oynuyorduk ve oynadığım pozisyon itibariyle fiziki müdahalelerde bulunmam gerekiyordu. Herkes bizim dönemimizdeki takımın çok iyi oynadığını söylüyor. Bu da bizim doğru iş yaptığımızı gösteriyordu. Belki çok kart görüyordum ama sarı kart görmeyen stoper, stoper değildir" dedi. 100. yılda Sergen Yalçın'ın şampiyonluğu getiren golünü de hatırlayan Zago, "O maçtaki duyguları anlatmak imkansız. O maçların, hatta sezonun kaderini belirleyen futbolcu Sergen'di. Galatasaray derbisindeki o golü atmayı da Sergen hak etmişti" açıklamasını yaptı.

"O günkü her şey saha dışında kurgulanmıştı"

Bir sonraki sene yaşananlarla ilgili de konuşan Zago, olaylı Samsunspor maçıyla ilgili olarak"Hakem hataları olmasaydı, Beşiktaş kesinlikle yine şampiyondu. Samsunspor maçında ikinci sarı karttan atıldım. Çok gergin bir maç oldu. Hepimiz hak etmediğimiz şekilde oyun dışında kaldık. Yakın zamanda Mircea Lucescu ile o maçı tekrar konuştuk. O gün sahada olan her şey saha içinde değil, dışında kurgulanmıştı. Kariyerimin en başından itibarez önemli teknik adamlarla çalıştım ama Lucescu'dan çok şey öğrendim. Benim sevdiğim, ofansif bir sisteme sahip" diye konuştu. Son olarak VAR sistemiyle ilgili konuşan Zago, "Bu sistemle hakem hatalarının bitmesi gerekiyor ama hala devam ediyor. Hakemlerin kendilerini geliştirmesi lazım. Hataların düzeleceğini umuyorum. Hakemlerle ilgili konuştuğumuz zaman aklıma 101. yılda kaçan şampiyonluk geliyor ve bunu kabullenemiyorum" dedi. Geçen sene Türkiye'ye geldiğini ve bazı arkadaşlarını gördüğünü de söyleyen Zago, "Özellikle Beşiktaş taraftarının hayatımda çok büyük önemi var. Onları kalbimde taşıyorum. En kısa zamanda yeniden Türkiye'ye gelmek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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