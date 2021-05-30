Çapraz bağları kopan Özgür, Altay'ın şampiyonluk kupası ile moral buldu
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Çapraz bağları kopan Özgür, Altay'ın şampiyonluk kupası ile moral buldu

Çapraz bağları kopan Özgür, Altay'ın şampiyonluk kupası ile moral buldu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'e yükselen Altay'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken noktalayan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı takımın hedefe ulaşmasıyla moral buldu.

SÜPER Lig'e yükselen Altay'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu erken noktalayan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı takımın hedefe ulaşmasıyla moral buldu. Altay'ın 1'inci Lig'e döndüğü 2018-19 sezonunda transfer edilen ve takım kaptanlığını üstlenen tecrübeli sol bek, 2020-21 sezonunun 16'ncı haftasında İzmir'de oynanan Ümraniyespor maçının 54'üncü dakikasında sakatlanmış ve sol ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. 

İzmir ekibinin İstanbul'da Altınordu ile oynadığı Play-Off finali maçında tribünde yer alan 32 yaşındaki futbolcu, 1-0'lık zafer sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluğu sahada kutladı. İzmir'de üstü açık otobüsle yapılan şampiyonluk turuna da katılan deneyimli savunmacı forma giyememesine rağmen bu sevince ortak oldu. Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Özgür Özkaya'nın yeni sezonda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı terletmesi bekleniyor.


- İzmir
Çapraz bağları kopan Özgür, Altay'ın şampiyonluk kupası ile moral buldu
Çapraz bağları kopan Özgür, Altay'ın şampiyonluk kupası ile moral buldu
Çapraz bağları kopan Özgür, Altay'ın şampiyonluk kupası ile moral buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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