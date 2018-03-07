Canon Eos M50, 4k Video Destekli Yeni Aynasız Fotoğraf Makinesi

CANON'DAN 4K VİDEO DESTEKLİ YENİ AYNASIZ FOTOĞRAF MAKİNESİ: EOS M50



Canon, 4K Video Destekli Yeni Aynasız Fotoğraf Makinesi "Canon EOS M50" Modelini duyurdu.

Canon, şimdiye kadar üretmiş olduğu en sezgisel ve teknolojik açıdan en ileri aynasız fotoğraf makinesi olan EOS M50 modelini fotoğraf tutkunlarının beğenisine sundu. Günümüzün modern maceraları için tasarlanan EOS M50, muhteşem renk ve detaylara sahip unutulmaz anılar yaratmak için 4K video çekim kapasitesi, değişken açılı dokunmatik ekranı ve Canon'un en son DIGIC 8 görüntü işlemcisine sahip olan ilk aynasız fotoğraf makinesi olarak dikkat çekiyor.

Canon EOS M50, düşük ışıklı ortamlarda net, yüksek çözünürlüklü görüntüler için 24,1 megapiksel CMOS sensöre ve en hızlı hareketlerin bile güçlü detaylarla yakalanmasını sağlayan 10 kare/sn. sürekli çekim hızı ile geliyor. Sorunsuz internet bağlantısı için Bluetooth®1 ve Wi-Fi2 özellikleri ile de teknolojiyi avucunuzun içine getiriyor.

Canon EOS M50, gurur duyacakları hikayeler oluşturmak ve anlatmak için değiştirilebilir lensli, hafif ve kolay taşınabilir bir fotoğraf makinesi ile fotoğrafçılık becerilerini geliştirmek isteyen kompakt fotoğraf makinesi kullanıcılarına hitap ediyor.

En son teknolojilerle donatılan Canon EOS M50, DSLR kalitesini her türlü macerada yanlarında taşıyabileceği şık ve kompakt bir gövde içinde sunuyor. 24,1 megapiksel CMOS sensörün ürettiği sinematik görünüm ve his, Full HD'den dört kat daha yüksek çözünürlüklü çok daha zengin detaylar için 4K video çekim özelliğinin eklenmesiyle birlikte yepyeni bir deneyimin de kapılarını aralıyor.

Canon, EOS M50 modeliyle birlikte bir fotoğraf makinesinde ilk kez kendi ürettiği son DIGIC 8 görüntü işlemcisini kullanıyor.



Yeni işlemci fotoğraf makinesinin işlevini güçlendiriyor. Örneğin: 4K video kaydı, 4K zaman aşımlı kayıt ve 4K videolardan 4K fotoğraf kareleri alma; yüksek sürekli çekim hızı ve düşük ışık altında dahi net görüntüler elde edilmesini sağlayan standart maksimum 25.600 ISO hızı sunuyor. DIGIC 8 görüntü işlemcisi doğrudan fotoğraf makinesinde paylaşıma hazır hale getirilen üstün kaliteli görüntüler için otomatik odaklanma, "Otomatik Işık İyileştirici", "Dijital Lens İyileştirici" ve "Vurgulu Ton Önceliği" özelliklerini kapsayan başka birçok iyileştirme de sunuyor.

EOS M50'nin iddialı ve çağdaş tasarımı, ortaya yerleştirilen büyük elektronik vizörüyle klasik çekim deneyimine modern bir hava katıyor. Kullanıcılar, hikaye çekimlerinde çoklu perspektif kullanımına olanak tanıyarak daha iyi hikaye çekimleri üreten 7,5 cm değişken açılı dokunmatik ekranı kullanarak yaratıcı çekim açılarını keşfederken, harika özçekimler yapılmasını ve kolayca vlog kayıtları hazırlanmasını sağlıyor. Dokunmatik ekran becerilerinin iyileştirilmesi, dokunma ve sürükleme ile AF özelliğinin kullanılmasını sağlayarak, kullanıcının gözünü vizörden ayırmadan sezgisel ve sorunsuz bir şekilde otomatik odaklanma noktası ayarı yapabilmesine de izin veriyor.

Bağlan, paylaş



Canon EOS M50, iOS ve Android cihazlara yönelik ücretsiz olarak sunulan Canon Camera Connect uygulaması ile akıllı cihazlarla kolayca entegre edilebiliyor. Sosyal medya siteleriyle kolay paylaşım için fotoğraf ve videolar fotoğraf makinesinden akıllı cihazlara3 otomatik olarak aktarılıyor. Böylece çekim aşamasından doğrudan dünya ile paylaşma aşamasına kadar sorunsuz bir şekilde geçişi sağlıyor. Ayrıca içerik, Canon Irista'da bulut ortamında saklanabiliyor veya Canon'un Image Transfer Utility 2 uygulaması kurularak bir PC veya Mac bilgisayar ile otomatik ve kablosuz bir şekilde eşitlenebiliyor.

Gurur duyulacak hikayeler için ilham verici teknolojiler



Canon EOS M50, DIGIC 8 görüntü işlemcisinin olanak tanıdığı, fotoğraf makinesi içindeki pek çok iyileştirme teknolojisi ile zengin fotoğraf ve videoları otomatik olarak çekiyor. Anılar 4K videonun zengin detayları ve gerçekçi Canon renkleriyle sinematik bir anıya dönüşüyor.

Saniyede 120 kareye kadar HD video yakalama kapasitesi pürüzsüz aksiyon sekansları çekilmesine olanak tanıdığı gibi ağır çekim oynatma seçeneklerini de genişletiyor. Bir Canon aynasız fotoğraf makinesinde bir ilk olmak üzere, hızlı 10 kare/sn sürekli çekimle kusursuz aksiyon çekimleri yakalanırken, sürekli AF ile 7,1 kare/sn çekim de yapılabiliyor.

Daha fazla görüntü çekin, daha fazla hikaye anlatın



EOS M50, yeni CR3 14-bit RAW dosya formatının kullanıldığı ilk fotoğraf makinesi olduğu gibi, tam çözünürlüklü F_RAW dosyalar üreten ve aynı zamanda standart RAW dosyalara kıyasla dosya boyutundan yaklaşık %30-40 kazandıran yeni bir C-RAW seçeneği kullanıyor. Bu yeni özellikler hafıza kartında depolanabilecek görüntü sayısını artırırken RAW görüntülerin sunduğu esnekliğin korunmasını da sağlıyor.

Her koşula uygun bir lens



EOS M50'nin Canon'un geniş yelpazedeki kompakt ve yüksek kaliteli EF-M lensleriyle uyumlu olması, kullanıcıların kendi ideal kompakt sistemlerini oluşturmalarına olanak tanıyor. En üst düzeyde hikaye anlatma esnekliği ve seçenek bolluğu için EOS M50 fotoğraf makinesi, Montaj Adaptörü EF-EOS M aracılığıyla 80'den fazla ünlü EF ve EF-S değiştirilebilir Canon lensiyle uyumlu olarak geliyor. Fotoğraf makinesinin aksesuar kızağı donanımı, Canon'un Speedlite flaşlarının kolayca bağlanmasını sağlayarak flaşlı fotoğrafçılıkla keşfedilebilecek anlatım olanaklarını genişletirken, 3,5 mm mikrofon girişine Canon'un Yönlü Stereo Mikrofon DM-E1'i gibi özel bir mikrofon bağlanarak yüksek kaliteli ses kaydı yapılmasını sağlıyor.

Canon EOS M50 için ön siparişler, Canon'un çevrimiçi mağazasından ve resmi Canon bayilerinden verilebiliyor.

EOS M50

Canon EOS M50 Temel avantajları:

Süper sonuçlar üreten modern, kolay çekim

Kompakt, şık ve sezgisel çekim deneyimi

Bluetooth ve Wi-Fi ile akıllı bağlantı ve kontrol

Her türlü hikayeyi anlatmak için yaratıcı özgürlük

Canon EOS M50 Kutunun içindekiler:

EOS M50 gövdesi (Siyah ve Beyaz seçenekler mevcuttur)

Kamera kapağı R-F-4

Askı EM-200DB

Pil şarj cihazı LC-E12E

Pil paketi LP-E12

Güç kablosu

http://www.teknotalk.com/canon-eos-m50-4k-video-destekli-yeni-aynasiz-fotograf-makinesi-62519/