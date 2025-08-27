Canlı maç nereden izlenir? (BENFİCA FENERBAHÇE) 27 Ağustos Çarşamba Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Portekiz temsilcilerine karşı bugüne kadar 13 maç yaptı. Bu mücadelelerin 5'inden zaferle ayrılan sarı-lacivertli ekip, 2 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Portekiz kulüpleri ise 6 kez üstünlük kurdu. Öte yandan Fenerbahçe'nin Avrupa sahnesinde karşılaştığı ilk Portekiz takımı yine Benfica olmuştu. 27 Ağustos Çarşamba Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması, Lizbon'daki Estádio da Luz Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadeleyi canlı takip edebilmek için yayın bilgilerini merak ediyor. 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Müsabaka TRT 1 üzerinden canlı izlenebilecek. TRT 1; Türksat uydusu ve internet yayınlarının yanı sıra farklı platformlardan da şifresiz erişim imkânı sunuyor.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM NUMARALARI

TRT 1, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydu yayını ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla da karşılaşmaya erişim sağlanabilecek.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

İki ekip arasındaki dev mücadele 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.