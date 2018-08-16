Canlı Hayvan Borsası Bayramda Ücretsiz Hizmet Verecek

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortak girişimiyle yaşama geçirilen Antalya Canlı Hayvan Borsası, Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATB Başkanı Ali Çandır'la birlikte birinci etap çalışmaları tamamlanan Antalya Canlı Hayvan Borsası'nda incelemelerde bulundu. İncelemeye, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ATB Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Ersan ve Halil Bülbül de katıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Canlı Hayvan Borsası'nın birinci etap çalışmalarının Kurban Bayramı'na yetiştirildiğini ve borsanın Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. Borsa'nın ikinci etap çalışmalarının ekim ayı gibi yapılacağını kaydeden Çandır, çabaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve bürokratlara teşekkür etti.

Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığının yüzde 2,5'u, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 1'inin Antalya'da Antalya'da bulunduğunu belirten Çandır, "Gerek üretim gerekse tüketim noktasında ciddi bir merkeziz. Sektörümüz sahip çıkar, tanıtımını da iyi yaparsak Canlı Hayvan Borsası kent ekonomisi için çok iyi bir döngü yaratır. Bölgede etin merkezi olabiliriz. İnşallah Borsayı yaptıktan sonra ANET'in içinde et borsası da kurarız. Böylelikle kente giren eti de kontrol altına almış oluruz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Canlı Hayvan Borsası ile Antalya'nın çok önemli bir eksikliğinin giderileceğini kaydetti. Sektörden Canlı Hayvan Borsası'na sahip çıkmasını isteyen Türel, "Sektör destek olmazsa burayı çalıştırmak mümkün değil. Buraları yapmak önemli değil, önemli olan sağlıklı çalıştırmak." değerlendirmesinde bulundu. Alanın Kurban Bayramı'na yetiştiğini de ifade eden Türel, "Alanda hem hayvanını satmak isteyen esnaf hayvanını ücretsiz barındırabilecek hem de kurban vazifesini yerine getirmek isteyen vatandaş kurbanını ücretsiz kestirebilecek." dedi.



Canlı Hayvan Borsası'nın ikinci etabı için eylül ayı sonunda ihaleye çıkacaklarını bildiren Türel, ilgili kararın eylül meclisinde gündeme geleceğini kaydetti. Başkan Türel, "Antalya ekonomisine ciddi katkı sağlayacak alanı en kısa zamanda tamamlayacağız. Hayvancılık sektörü kenti ekonomisine önemli katkı sağlıyor ama evsiz barksız noktada başka illerde ticareti yapılıyordu. Antalya bu işin ekonomik katma değerinden faydalanamıyordu. Antalya kendi bölgesindeki hayvancılık sektörüne katkı sağlayacağı borsayı kazanıyor. Alan ayrıca kaçak et kesininin de önüne geçecek." açıklamasında bulundu.