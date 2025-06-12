CANLI DÖVİZ KURLARI | 12 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Döviz fiyatlarında son durum nedir?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 12 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:45 itibariyla yüzde 0,07 değer kazanarak 39,1970'ten işlem görüyor.

Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,60 değer kazanarak 45,2674'ten işlem görüyor.

Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,42 artarak 53,3186'dan satılıyor.