CANLI DÖVİZ KURLARI | 12 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Döviz fiyatlarında son durum nedir?

CANLI DÖVİZ KURLARI | 12 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Döviz fiyatlarında son durum nedir?
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 12 Haziran 2025 Perşembe Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 12 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:45 itibariyla yüzde 0,07 değer kazanarak 39,1970'ten işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI | 12 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Döviz fiyatlarında son durum nedir?Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,60 değer kazanarak 45,2674'ten işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI | 12 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Döviz fiyatlarında son durum nedir?Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,42 artarak 53,3186'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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