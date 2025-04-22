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CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Nisan Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Nisan Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?
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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 22 Nisan 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 22 Nisan Salı gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 22 Nisan 2025 Salı itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 08:25 itibariyle yüzde 1,70 artarak 4279,17'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Nisan Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?GRAM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 08:25 itibariyle yüzde 1,56 artış göstererek 6922,94'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 08:25 itibariyle yüzde 1,56 artarak 13845,87'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 08:25 itibariyle yüzde 1,56 artışla 27649,01'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Nisan Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 08:25 itibariyle yüzde 5,00 artarak 3479,72'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 22 Nisan Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altının fiyatı ne kadar, düştü mü?ONS ALTIN NE KADAR

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4290 liradan alınırken 4347 liradan satılıyor.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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