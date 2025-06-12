CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, altın yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, altın yükseldi mi?
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CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, altın yükseldi mi?
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12 Haziran 2025 Perşembe günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti. Fed'den gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları, yatırımcıları tekrar altına yöneltti. Haftaya yukarı yönlü başlayan ons altın, yurt içi altın fiyatlarını da yukarı çekti. Peki, 12 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 12 Haziran Perşembe gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

12 Haziran 2025 Perşembe günü altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi. Aynı zamanda, Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklerin yeniden tırmanması da altına olan talebi artıran bir diğer faktör oldu. Yatırımcıların güvenli liman arayışı güçlenirken, ons altın haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:09 itibariyle yüzde 0,59 değer kazanarak 4249,71'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, altın yükseldi mi?Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:09 itibariyle yüzde 0,54 değer kazanarak 6897,74'ten işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:09 itibariyle yüzde 0,54 artarak 13795,47'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:09 itibariyle yüzde 0,54 değer kazanarak 27548,36'dan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar, altın yükseldi mi?Canlı altın fiyatları

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:09 itibariyle yüzde 0,54 artarak 3373,06'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4234 liradan alınırken 4294 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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