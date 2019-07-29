Çankırı'ya rakip: Yunanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da sahip çıktı

Çankırı'ya rakip: Yunanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da sahip çıktı

İngiltere'nin Yeni Başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye'deki "köylülerinin" ardından bu kez yazlarını geçirdiği Yunanistan'ın Hortu kasabası sakinleri euronews'e Johnson hakkında konuştu.

İngiltere'nin Yeni Başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye'deki "köylülerinin" ardından bu kez yazlarını geçirdiği Yunanistan'ın Hortu kasabası sakinleri euronews'e Johnson hakkında konuştu.

Kaynak: Euronews.com

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