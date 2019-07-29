Çankırı'ya rakip: Yunanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da sahip çıktı
İngiltere'nin Yeni Başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye'deki "köylülerinin" ardından bu kez yazlarını geçirdiği Yunanistan'ın Hortu kasabası sakinleri euronews'e Johnson hakkında konuştu.
İngiltere'nin Yeni Başbakanı Boris Johnson'ın Türkiye'deki "köylülerinin" ardından bu kez yazlarını geçirdiği Yunanistan'ın Hortu kasabası sakinleri euronews'e Johnson hakkında konuştu.
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Dünya Haberleri
16:19 Yunanistan'ın yeni başbakanı Mitsotakis: Kıbrıs görüşmeleri için çekimser bir iyimserlik besliyorum