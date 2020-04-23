Çankaya Belediyesinden 23 Nisan'da evlere bayrak hediyesi Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı, çocuklara da kitap hediye etti.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı, çocuklara da kitap hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının evlerde kutlandığı hatırlatıldı.

Alışveriş desteği verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı, çocuklara da bayrak ve posterin yanı sıra Çankaya Çocuk Kitapları serilerinin hediye edildiği aktarılan açıklamada, hediyelerin çocuklar başta olmak üzere her yaşta vatandaşı mutlu ettiği, balkonların bayrak ve Atatürk posterleriyle süslendiği belirtildi.

Açıklamada, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "Ülkemizin geleceği çocuklarımızın nice yüz yılları Atatürk aydınlığında, bilimin ışığında yaşamasını ve yaşatmasını diliyorum. Büyük Atatürk'ün varlığını unutmamalarını, ilke ve değerleriyle hareket etmelerini, yol göstericiliğini akıldan çıkarmamalarını temenni ediyorum." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: AA