Çankaya Aşık Veysel'i anıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çankaya Aşık Veysel'i anıyor

19.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:57
Çankaya Aşık Veysel'i anıyor

Ankara Çankaya Belediyesi, ölümünün 48'inci yıldönümünde büyük ozan Aşık Veysel'i, "Anadolu'nun Kadim Sesi" sanal konseri ile anacak.

Ankara Çankaya Belediyesi, ölümünün 48'inci yıldönümünde büyük ozan Aşık Veysel'i, "Anadolu'nun Kadim Sesi" sanal konseri ile anacak.

Çankaya Belediyesi ölümünün 48'inci yıldönümünde büyük ozan Aşık Veysel'i "Anadolu'nun Kadim Sesi Aşık Veysel" konseriyle anıyor. Aşık Veysel Kültür Derneği ile birlikte düzenlenen anma konseri, 21 Mart Pazar günü saat 20.00'de Çankaya Belediyesi'nin Youtube kanalı üzerinden izlenebilecek.

Büyük ozanın ölüm yıldönümünde, Mustafa Özarslan'ın solist ve Zafer Aktaş'ın anlatıcı olacağı konserde, Aşık Veysel'in şiirleri üzerine bestelenen türküler seslendirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankaya Aşık Veysel'i anıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 12:17:40. #1.15#
title