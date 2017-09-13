Canik Belediyespor'da Öncelikli Hedef Ligde Kalmak - Samsun

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor'un başantrenörü Erman Okerman, hedeflerinin öncelikli olarak ligde kalmak olduğunu, daha sonra ise play-off oynamak istediklerini söyledi.



Okerman, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına bir ay önce başladıklarını, bu sürede iki hazırlık maçı oynadıklarını söyledi.



Hazırlıkların çok iyi gittiğini, iyi yolda olduklarını dile getiren Okerman, "Bir hafta önce aramıza 3 yabancı oyuncu katıldı. Takım olmak, uyum yakalamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu hafta sonu evimizde BOTAŞ ile iki hazırlık maçı yapacağız." dedi.



Yeni sezonda öncelikle ligde kalmayı hedeflediklerini belirten Okerman, "Yeni sezona iyi başlayıp sonuna kadar bu şekilde gitmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak, sonrasında ise play-off oynamak. Ligde bu sezon oyunda iki Türk oyuncu statüsü geldi. Buna en iyi adapte olan takımlar daha başarılı olacak." ifadelerini kullandı.



Okerman, yeni sezonda da taraftarların takıma destek vermesini istedi.



Diğer yandan, Samsun temsilcisi, Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda başantrenör Erman Okerman yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.