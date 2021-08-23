Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor da istemedi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin hakkında Adana Demirspor'dan açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, "O bölgede Kaan Kanak, Tarık Çamdal ve Joher Rassoul var. Caner Erkin gündemimizde yok" diyerek transfer söylentilerine son verdi.