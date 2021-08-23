Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor da istemedi
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Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor da istemedi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin hakkında Adana Demirspor'dan açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, "O bölgede Kaan Kanak, Tarık Çamdal ve Joher Rassoul var. Caner Erkin gündemimizde yok" diyerek transfer söylentilerine son verdi.

Skorer'in haberine göre Adana Demirspor, Caner Erkin transferini düşünmüyor. Başkan Murat Sancak'la yapılan röportajda son durum hakkında bilgi alındı.

Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor da onu istemedi

"GÜNDEMDE YOK"

Sancak, Caner Erkin iddialarını yalanladı. Başkan Sancak, "O bölgede Kaan Kanak, Tarık Çamdal ve Joher Rassoul forma giyiyor. Caner Erkin gündemimizde yok" dedi.

Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor da onu istemedi

PERİRA NET ŞEKİLDE ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Vitor Pereira, yeni sisteminde yetersiz olduğu gerekçesiyle Caner Erkin'i kadroda düşünmediğini oyuncuya iletti. Deneyimli sol bek de bu kararın üzerine transfer görüşmeleri yapmaya başladı.

Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor da istemedi
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor da istemedi - Haberler Spor
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