Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti
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Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yeni sezonda görev verilmeyen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı, takımdaki bazı yerli futbolcuları üzdü. Caner Erkin, "Hocam seni seviyorum, yolun açık olsun" paylaşımı yaparken, İrfan Can Kahveci de "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" notunu düştüğü bir story paylaştı. Yabancı ve yerli diğer isimlerin sessiz kalması dikkat çekti.

Emre Belözoğlu'nun yakın olduğu futbolcular, genç hocanın ayrılığının ardından duygusal veda paylaşımı yaptı. İrfan Can ve Caner Erkin, Instagram'dan Belözoğlu'na veda etti. İrfan Can, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günü fotoğrafı tercih ederken, Caner de Emre ile takım arkadaşı olduğu dönemden bir kareyi paylaştı.

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti

"TEKRAR BULUŞACAĞIZ"

Caner Erkin, "Hocam seni seviyorum, yolun açık olsun" notuyla ağabeyi ve hocasına veda etti. İrfan Can'ın 'Tekrar buluşacağız' sözü ise dikkat çekti. Başarılı orta saha, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan yabancı ve yerli diğer isimlerin sessiz kalması dikkat çekti.

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti
Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti
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Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti - Haberler Spor
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