Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi
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Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, 0-0 berabere kalınan Hatayspor maçında oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi. Bu anlar kameralardan kaçmadı.

Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi
22.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:33

Süper Lig'in 2. haftasında 9 kişi kalan Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de sıkıntılı bir akşam geride kaldı.

Derbi öncesinde evinde ligin yeni temsilcisini yenmek isteyen sarı lacivertliler, aradığı golü bulamayınca 1 puana razı oldu. Karşılaşmanın en dikkat çeken anı ise 82. dakikada yaşandı. Oyundan alınan ve yerini Deniz Türüç'e bırakan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'un verdiği bu değişiklik kararına tepki gösterdi.

Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tecrübeli sol bek, oyundan alınana kadar sarı lacivertli takımda dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

Caner Erkin, oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi

4 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2017 yılında Fenerbahçe'den ayrılan Caner, Beşiktaş'tan ayrılıp transfer döneminde eski takımına geri dönmüştü.

Kaynak: Haberler.com

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