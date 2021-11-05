Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta üç günde 2 bin ziyaretçi ağırladı - Haberler
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Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta üç günde 2 bin ziyaretçi ağırladı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta üç günde 2 bin ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve Sinop'ta ziyarete açılan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, kentte kaldığı üç günde 2 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve Sinop'ta ziyarete açılan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi, kentte kaldığı üç günde 2 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda 2-4 Kasım'da ziyarete açılan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi kentten ayrıldı. Üç gün kentte kalan müze, bu süre zarfında 10.00-18.00 saatlerinde ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Zaferi'nin hangi şartlarda kazanıldığının görsel olarak anlatıldığı müzeyi üç günde 2 bin kişi ziyaret etti.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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