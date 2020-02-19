Çanakkale'de tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

19.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:35

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, önündeki tıra arkadan çarpan 35 yaşındaki otomobil sürücüsü Hüseyin Okkaşoğlu hayatını kaybetti.



Kaza dün gece 02.00 sıralarında Gelibolu- Keşan yolu Ersin Bey rampasında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne doğru hareket eden Bünyamin Güzel kontrolündeki 06 SGG 2833 plakalı tıra Hüseyin Okkaşoğlu'nun kullandığı 17 RU 498 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bölgede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Okkaşoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA