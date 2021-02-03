Çanakkale'de katı atıklardan elde edilen depo gazından elektrik üretilecek
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Çanakkale'de katı atıklardan elde edilen depo gazından elektrik üretilecek

03.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:52
Çanakkale'de katı atıklardan elde edilen depo gazından elektrik üretilecek

Çanakkale'de, katı atıkların depolandığı sahada elektrik üretilmesi amacıyla kurulan tesis açıldı.

Çanakkale'de, katı atıkların depolandığı sahada elektrik üretilmesi amacıyla kurulan tesis açıldı.

İl Özel İdaresi ile Çanakkale, Lapseki, Kepez, Umurbey ve Çardak belediyelerinden oluşan Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğince, "Depo Gazından Yenilenebilir Elektrik Üretimi Projesi" kapsamında Çöp Deponi Alanı Enerji Üretim Tesisi kuruldu.

Vali İlhami Aktaş, Kemel köyü Döllüktepe mevkisindeki Çanakkale Düzenli Depolama Tesisi sahasında düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, söz konusu tesisin maliyetinin yaklaşık 16 milyon avro olduğunu bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sunumunu yaptıkları proje için Avrupa Birliğinden (AB) yüzde 72,5 hibe desteği aldıklarını belirten Gökhan, "Ülkemizin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, bundan herkesin faydalanmasını da sağlamak zorundayız." dedi.

Daha sonra kurdele kesilerek açılan tesis, Vali Aktaş ve beraberindekiler tarafından gezildi.

3,6 megavatlık üretim lisansı alındığı ve ilk etapta 1,2 megavat kurulu güce sahip olduğu belirtilen tesis, gaz toplama, gaz hazırlama, enerji üretimi ve elektrik dağıtımı olmak üzere 4 ana bileşenden oluşuyor.

Çöp Deponi Alanı Enerji Üretim Tesisi sayesinde depolanan atık miktarının azaltılması ve depolama tesisinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için hem kaynağında ayrı toplanan atıklardan hem de karışık çöpten ayrılan malzemelerden geri kazanım sağlanacak.

Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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