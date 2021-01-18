ÇANAKKALE - Havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı
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ÇANAKKALE - Havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı

18.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:43

Çanakkale'de hava sıcaklıklarının son günlerde düşmesiyle tezgahlarda balık çeşitliliğinde artış yaşanıyor.

Çanakkale'de hava sıcaklıklarının son günlerde düşmesiyle tezgahlarda balık çeşitliliğinde artış yaşanıyor.

Kentteki balıkçılardan Volkan Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, tezgahlarda vatandaşın talebini karşılayacak balıkların olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla çeşitliliğin arttığını vurgulayan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Fiyatlar arttı ama çeşitlilik de arttı. Fiyatlar artınca satışlar biraz düştü. İlerleyen günlerde fiyatların biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Pandemi dolayısıyla vatandaşların talebi yoğun fakat fiyatlar arttığı için biraz kısıldı. Fiyatların düşmesiyle de işlerin yoğunlaşmasını bekliyoruz."

Hasan Doğuştürk de çinekopu bolluk zamanında 40-50 liradan sattıklarını, şu anda ise 70-75 liraya yükseldiğini aktardı.

İri boy sarıkanatın kilogramının ise 90 liradan satıldığını bildiren Doğuştürk, "Ocak ayının ortalarına geldik. Mevsim itibarıyla genelde bu zamanlarda balık kendini yatak kısmı dediğimiz yerlere çekiyor. Bu nedenle balıkta azalma oluyor ve fiyatlarda da artış meydana geliyor." dedi.

Balık halinde kolyozun kilogramı 25, tekir 50, istavrit 25, çipura 50, levrek 70, uskumru 85, kupa 30, zargana da 40 liradan satılıyor.

ÇANAKKALE - Havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı
ÇANAKKALE - Havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı
ÇANAKKALE - Havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı
ÇANAKKALE - Havaların soğumasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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